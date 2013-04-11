ЗМІ: Криза на Кіпрі пожвавила кредитування українського бізнесу

Банківські установи активізують кредитування економіки, проте поки роблять це виключно в іноземній валюті. У березні загальний портфель валютних позик зріс на 5,7 млрд грн. Це стало найбільшим приростом за останні 3,5 роки - востаннє банки так активно кредитували економіку в іноземній валюті в серпні 2009 року, видавши позик на 10 млрд грн.

Березневий приріст відбувся виключно за рахунок збільшення кредитного портфелю юридичних осіб - в іноземній валюті він зріс на 6,7 млрд грн. Кредитування підприємств у гривні практично заморожене - відтік за березень склав 4 млрд грн., повідомляє Комерсант-Україна.

Кредитування населення також розвивається надзвичайно низькими темпами - загальний портфель фізичних осіб виріс всього на 293 млн грн. Така низька активність пояснюється тим, що портфель в іноземній валюті продовжує як і раніше скорочуватися - за останній місяць на 994 млн грн.

Попит на кредити у валюті підігріли недавні події на Кіпрі. Нагадаємо, в березні кіпрські банки не працювали практично два тижні, а всі рахунки в країні були заблоковані. "Зазвичай фінансування контрактів відбувається за межами країни з офшорних рахунків. Але трапився форс-мажор на Кіпрі, і покривати нестачу оборотних коштів довелося шляхом отримання кредитів в Україні", - зазначає голова правління Індустріалбанку Леонід Гребінський.

Ціна валютних кредитів поступово скорочується, що дозволяє розраховувати на подальше зростання кредитування. "Популярність кредитів у валюті визначається виключно низькою вартістю в порівнянні з гривневими позиками. Адже вони несуть додатковий валютний ризик для абсолютної більшості компаній, крім тих, які продають товари тільки за кордон і тільки у валюті кредиту", - каже заступник голови правління Євробанку Андрій Олійник. За даними НБУ, зараз вартість довгострокових гривневих кредитів становить 17,8% річних, а валютних - 12,6%.

Незважаючи на таку динаміку, частка валютних кредитів не перевищить частку гривневих, запевняють банкіри. "У майбутньому позики в іноземній валюті будуть менш поширені, ніж у гривні, оскільки середній та малий бізнес продовжуватимуть кредитуватися в національній валюті. Але через вплив корпоративного сегмента динаміка портфеля може бути більш значною", - пояснює Андрій Олійник.