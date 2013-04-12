Депутат: КМДА вже рік зволікає із долею Труханового острова
Київська міська державна адміністрація не погоджує клопотання щодо оголошення Труханового острова ландшафтним заказником місцевого значення.
Про це заявив народний депутат (фракція «Батьківщина») Олександр Бригинець, повідомили у його прес-службі.
У квітні 2012 року Міністерство екології розглянуло та схвалило клопотання щодо оголошення ландшафтним заказником місцевого значення Труханового острова, що було підготовлено Київським еколого-культурним центром. Відповідно до процедури, міністерство надіслало відповідні проектні матеріали Держуправлінню охорони навколишнього природного середовища для погодження питання з власником – за інформацією екологів, власником може бути одне з комунальних підприємств Києва або КП «Труханів острів», або КП «Плесо», тобто КМДА - від якого погодження до цього часу не отримано.
«У тому, що влада не поспішає надавати статус заповідників та заказників київським зеленим оазам, я вбачаю план забудувати ці території. На щастя, у Києві ще збереглися місця, які всупереч бажанню чиновників і забудовників, можуть стати заповідними. Саме тому, я вимагаю від влади чітко визначити свою позицію щодо збереження зелених зон Києва. В іншому випадку, будь-яка пасивність влади у наданні зеленим зонам Києва необхідних захисних статусів повинна сприйматися громадою, як небезпека для зеленої зони», - заявив О.Бригниець.
Він звернувся до прокуратури Києва з проханням з’ясувати, на яких підставах землекористувач Труханового острова не погоджує клопотання Київського еколого-культурного центру щодо оголошення острова ландшафтним заказником місцевого значення.