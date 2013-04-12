Депутат: КМДА вже рік зволікає із долею Труханового острова

Про це заявив народний депутат (фракція «Батьківщина») Олександр Бригинець, повідомили у його прес-службі.

У квітні 2012 року Міністерство екології розглянуло та схвалило клопотання щодо оголошення ландшафтним заказником місцевого значення Труханового острова, що було підготовлено Київським еколого-культурним центром. Відповідно до процедури, міністерство надіслало відповідні проектні матеріали Держуправлінню охорони навколишнього природного середовища для погодження питання з власником – за інформацією екологів, власником може бути одне з комунальних підприємств Києва або КП «Труханів острів», або КП «Плесо», тобто КМДА - від якого погодження до цього часу не отримано.

«У тому, що влада не поспішає надавати статус заповідників та заказників київським зеленим оазам, я вбачаю план забудувати ці території. На щастя, у Києві ще збереглися місця, які всупереч бажанню чиновників і забудовників, можуть стати заповідними. Саме тому, я вимагаю від влади чітко визначити свою позицію щодо збереження зелених зон Києва. В іншому випадку, будь-яка пасивність влади у наданні зеленим зонам Києва необхідних захисних статусів повинна сприйматися громадою, як небезпека для зеленої зони», - заявив О.Бригниець.

Він звернувся до прокуратури Києва з проханням з’ясувати, на яких підставах землекористувач Труханового острова не погоджує клопотання Київського еколого-культурного центру щодо оголошення острова ландшафтним заказником місцевого значення.