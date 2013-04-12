ЛАЗ навідріз відмовляється ремонтувати власні автобуси для Львова

Львівський автобусний завод зняв із гарантії продані Львову до ЄВРО-2012 автобуси і безкоштовно більше їх не ремонтуватиме, оскільки є великі борги за попередні ремонти та порушення при технічному обслуговуванні автобусів автотранспортними підприємствами міста.

На тему: Львівська міськрада і рада б розрахуватись з ЛАЗом, але місту не дають кредитів

Про це сьогодні у коментарі УНІАН заявила прес-секретар Львівського автобусного заводу Оксана Горак.

«Львівська міська рада чомусь вважає, що ЛАЗ до кінця своїх днів, чи до кінця каденції міського голови повинен безкоштовно ремонтувати ці автобуси. Такого не буде, тому, що міська рада заборгувала більше 110 тис. грн за ремонт автобусів, який проводився в борг. У минулому році рахунки за ремонти – не були проплачені. Крім того, не є гарантійними випадками підстави, що автобус потрапив у ДТП, або те, що він був переповнений людьми і заїхав у відкритий люк», – зазначила прес-секретар.

Вона також наголосила, що львівське АТП №1 неналежно обслуговує придбані містом автобуси, і зокрема, через те, що транспорт не проходить технічне обслуговування його зняли з гарантії.

„Автобуси повинні проходити технічне обслуговування. На вимогу ЛАЗу представити сервісні книжки проходження техогляду, водії автотранспортного підприємства сказали, що їх немає – викинули”, - відмітила О.Горак.

Крім того, місто до цього часу має борг перед заводом близько 25 млн грн за автобуси, які були поставлені ще з 2009 року.

У свою чергу, міський голова Львова Андрій Садовий заявляє, що автобуси виробництва Львівського автобусного заводу „мають проблеми з якістю”.

А.Садовий 9 квітня заявив журналістам, що «велика кількість тих автобусів, які ми брали у автобусного заводу, сьогодні стоять на ремонті. Завод не хоче гарантійно їх ремонтувати. Будемо проводити із заводом відповідні роботи".

"Ми купили наші львівські автобуси і маємо тепер з ними проблеми. Треба їх ремонтувати, щоб вони виходили на лінію і далі працювали. Усі, хто купив німецькі не нові автобуси, проблем не мають. Вони нормально працюють. Усі автобуси, які ми взяли у автобусного заводу, мають проблеми з якістю. Вони час до часу ламаються. Я б дуже хотів, щоб у Львові були і тролейбуси, і автобуси нашого львівського заводу. Але має бути адекватна ціна і якість», - зазначив міський голова Львова.

Як розповів УНІАН директор львівського АТП №1 Михайло Сидорович, великі ЛАЗівські автобуси, які місто купило ще до ЄВРО-2012, майже щодня ламаються.

„Станом на сьогодні на маршрутах не курсує 8 автобусів. Загалом у нас є 15 ЛАЗівських автобусів. На сьогоднішній день у нас 7 автобусів вже відремонтовані, а 8 треба ремонтувати. У 5-ти є відірвані мости повністю, у 3-х ми підварюємо-підлатуємо і вони їздять», - відмітив М.Сидорович.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня голова наглядової ради «Сіті Транспорт Груп», яка є керуючою компанією «ЛАЗ», Ігор Чуркін звинуватив міську владу Львова в небажанні погасити борги перед підприємством у розмірі 25 млн. грн за 30 автобусів, поставлених місту до Евро-2012.

В департаменті економічної політики Львівської міської ради заявили, що причиною заборгованості перед холдинговою компанією «Львівський автобусний завод» є відмова банків у наданні кредитних коштів.

Водночас у департаменті наголосили, що “ЛАЗ” теж має борги перед містом у сумі 6 млн 454 тис. 392,49 грн - плату за землю, а також перед „Львівводоканалом” та „Львівтеплоенерго”.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія "Львівський автобусний завод" (ЛАЗ) спеціалізується на випуску міських, приміських і туристичних автобусів різних типів і модифікацій, а також тролейбусів. Потужність підприємства становить 3 тис. автобусів і тролейбусів на рік. До складу холдингу входять «Львівські автобусні заводи», «Дніпровський автобусний завод» (м. Дніпродзержинськ), «Миколаївський машинобудівний завод» (м. Миколаїв), торговий дім «Українські комерційні автомобілі», сервісна компанія «Бус-сервіс», лізингова компанія LAZ Finance та ін.