Львівська міськрада і рада б розрахуватись з ЛАЗом, але місту не дають кредитів

Про це повідомили УНІАН у департаменті економічної політики Львівської міської ради.

«Причина заборгованості – відмова банків у наданні кредитних коштів. Окрім „Ощадбанку”, ми зверталися і до інших державних банків щодо отримання кредиту. „Укрексімбанк” відмовив, аргументувавши відмову тим, що банк надав великі суми за програмою підготовки до Євро-2012 Харкову та Донецьку. „Укргазбанк” наше прохання про кредит не задовольнив”, - повідомили в департаменті економполітики.

У департаменті також наголосили, що “ЛАЗ” теж має борги перед містом. Так, борг заводу складає 6 млн 454 тис. 392,49 грн. Цю суму складають борги плати за землю, борги перед „Львівводоканалом” та „Львівтеплоенерго”.

Також у розпорядження УНІАН передали інформацію про стан заборгованості міста перед Львівським автобусним заводом.

Згідно наданої інформації, відповідно до договору від 18 листопада 2009 року №18/11 Львівським комунальним автотранспортним підприємством №1 придбано 2 автобуси вартістю 4 млн 600 тис. грн. Отже заборгованість за договором становить 4 млн 600 тис. грн.

Крім того, на виконання Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, з метою оновлення парку автобусів та тролейбусів міст, приймаючих Євро-2012, місто Львів взяло на себе ряд зобов’язань, зокрема щодо закупівлі автобусів у кількості 92 шт. та тролейбусів у кількості 60 шт.

Враховуючи вищенаведене, враховуючи вищенаведене, згідно з договором від 19 липня 2010 року №605/10 ЛК «АТП №1» придбано 14 автобусів вартістю 24 млн 660 тис. грн. Оплату за даним договором здійснено в повному обсязі коштами державного бюджету, виділеними відповідно до Державної програми для підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Крім того, відповідно до договору від 14 грудня 2010 року №17/12/10-1 ЛК «АТП №1» придбано 16 автобусів та 1 тролейбус загальною вартістю 26 млн 640 тис. грн. Оплату за даним договором здійснено в сумі 16 млн 386 тис. 539 грн, заборгованість становить - 10 млн 253 тис. 461 грн.

Згідно з договором від 13 липня 2011 року №2112-138 АТ «Ощадбанк» відкрито Львівській міськраді кредитну лінію в сумі 275 млн. грн, що передбачає надання кредиту окремими частинами (траншами) в межах діючого ліміту. Цільове призначення кредитів в межах відкритої кредитної лінії – закупівля автобусів та тролейбусів в рамках підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Відповідно до Кредитного договору від 27 грудня 2010 року №2112-130, укладеного між Львівською міськрадою та АТ «Ощадбанк», міська рада отримала кредит в сумі 4 млн 680 тис. грн. для закупівлі автобусів та тролейбусів.

Також в межах зазначеної кредитної лінії АТ «Ощадбанк» надано Львівській міськраді кредит в розмірі 11 млн 706 тис. 539 грн. В наданні наступних траншів міській раді було відмовлено. Причиною цього послужила необґрунтована позиція АТ «Ощадбанк» щодо розгляду поданих міською радою документів для отримання кредиту.

Загалом залучені міською радою в АТ «Ощадбанк» кредитні кошти в сумі 16 млн 386 тис 539 грн були перераховані ТзОВ «Львівські автобусні заводи» за поставлені транспортні засоби згідно з договором від 14 грудня 2010 року №17/12/10-1.

Заборгованість перед ТзОВ «Львівські автобусні заводи» за поставлені автобуси на даний час становить 14 млн 853 тис. 461,00 грн.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня голова наглядової ради «Сіті Транспорт Груп», яка є керуючою компанією «ЛАЗ», Ігор Чуркін звинуватив міську владу Львова в небажанні погасити борги перед підприємством у розмірі 25 млн. грн за 30 автобусів, поставлених місту до Евро-2012.

За його словами, для виробництва автобусів для Львова було залучено кредити, а поставки було здійснено під «чесне слово» адміністрації міста.

Він зазначив, що всіх можливих заходів, які потрібні для повернення заборгованості, було вжито, зокрема були виграні всі суди і відкрито виконавче провадження з цього питання.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія "Львівський автобусний завод" (ЛАЗ) спеціалізується на випуску міських, приміських і туристичних автобусів різних типів і модифікацій, а також тролейбусів. Потужність підприємства становить 3 тис. автобусів і тролейбусів за рік. До складу холдингу входять «Львівські автобусні заводи», «Дніпровський автобусний завод» (м. Дніпродзержинськ), «Миколаївський машинобудівний завод» (м. Миколаїв), торговий дім «Українські комерційні автомобілі», сервісна компанія «Бус-сервіс», лізингова компанія LAZ Finance та ін.