Погода на вихідні

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Короткочасні дощі, місцями грози (лише вночі у східних та центральних областях переважно без опадів). Вітер південно-західний, у західних областях північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°, на крайньому заході та сході до 26°; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 17-18 червня у східній половині хмарна погода з проясненнями, часом дощі, грози, місцями сильні зливи, в окремих пунктах град. На решті території мінлива хмарність, переважно без опадів, лише 17 червня на Прикарпатті, Київщині, Черкащині та Кіровоградщині, а вдень 18 червня у західних областях короткочасні дощі, грози, у Карпатах місцями сильні дощі. Вітер західний та північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°.

19 червня у західній частині, 20 червня на Правобережжі короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Температура вночі суттєво не зміниться, вдень 23-28°.

У Києві та області у п’ятницю буде хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ (вночі невеликий), місцями гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 10-12°, вдень близько 20°; по області вночі 9-14°, вдень 18-23°.

17-18 червня - мінлива хмарність. 17 червня місцями короткочасний дощ, гроза, 18 червня без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°.

19-20 червня - переважно без опадів, лише вдень 20 червня короткочасний дощ, гроза. Температура вночі суттєво не зміниться, вдень 23-28°.