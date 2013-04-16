У центрі Тернополя знайшли 100-кілограмову бомбу: йде масова евакуація
16:31, 16 квітня 2013Суспільство
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У Тернополі у зв’язку із виявленням фугасної бомби ФАБ-100 у центрі міста розпочали масову евакуацію людей із зони потенційного ураження.
Людей евакуюють із зони потенційного ураження / Фото: vremia.in.ua
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій, наразі повністю перекрито дорожній рух на вул. Шептицького, де сьогодні під час проведення підготовчих будівельних робіт виявили бомбу.
Місце знахідки огороджено та охороняється правоохоронцями. Також проводиться евакуація жителів прилеглих будинків та усіх офісів.
Після завершення евакуації бомбу планують вивезти за місто та знешкодити.
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