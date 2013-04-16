У пасажира авіарейсу «Москва - Сімферополь» конфіскували 3,4 млн рублів

Співробітники митниці вилучили у громадянина Росії 3,4 млн рублів (близько 900 тис. грн), які були ввезені до Криму незаконно.

Як повідомила УНІАН прес-служба головного управління Міністерства доходів і зборів України в Криму, гроші виявили цього тижня під час перевірки ручного багажу і багажу пасажирів, які слідували авіарейсом «Москва - Сімферополь».

«Громадянин РФ обрав "зелений" коридор — спрощений режим. Чоловік, мабуть, вважав, що митники не звернуть на нього уваги і не перевірятимуть вміст ручного багажу. Проте надії не виправдалися», - зазначається у повідомленні.

У 60-річного росіянина виявили 3,87 млн рублів і 250 доларів. Дозволену суму, згідно з чинним законодавством, у розмірі 407 тис. рублів і 250 доларів (еквівалент 10 тис. євро) дозволили ввезти до України. А 3,4 млн рублів (сума, що значно перевищує встановлені ліміти) тимчасово вилучена до рішення суду