Євродепутат: Розсудливі люди підтримають спрощення візового режиму з Україною

Про це вона заявила сьогодні в Страсбурзі кореспонденту УНІАН, коментуючи заплановане на цей тиждень голосування в Європарламенті за угоду про внесення змін до угоди про спрощення оформлення віз між ЄС та Україною.

«Найголовніше в тому, щоб запропонувати більш ліберальні можливості для громадян України їздити в ЄС на роботу, навчання або відпочинок. Це - найголовніша ідея. І думаю, розсудливі люди в Європарламенті будуть голосувати за лібералізацію візового режиму з Україною», - сказала вона.

Коментуючи вимогу її групи провести перед голосуванням дебати про права сексуальних меншин в Україні, К.Оюланд зазначила, що ця пропозиція була зроблена представниками групи ліберальних партій з країн Західної Європи, які, на її думку, не розуміють ситуацію в Україні.

«Звичайно, права людини, права меншин - дуже важливі питання, але об'єднувати питання сексуальних меншин та лібералізації візового режиму - це зовсім не рівнозначно», - підкреслила естонський депутат.

«Питання сексуальних меншин можна обговорювати в різних організаціях, таких як Рада Європи, і тут у Європарламенті окремо, але не можна примушувати весь народ України чекати через одне питання. На мою думку, просто шукали якийсь привід. Це не природна проблема. У нас, якби хотілося, знайшлися б більш серйозні проблеми з Україною, ніж це питання», - додала К.Оюланд.

Як стало відомо УНІАН, сьогодні група ліберальних партій прийняла рішення утриматися від голосування за питання про подальшу лібералізацію візового режиму з Україною.

Разом з тим К.Оюланд зазначила, коментуючи це рішення, що, оскільки в групі існують різні думки, то, очевидно, під час голосування її члени будуть висловлюватися по-різному.

Як повідомляв УНІАН, на цьому тижні Європарламент планує ратифікувати угоду про внесення змін до угоди про спрощення оформлення віз між ЄС та Україною.

22 березня Верховна Рада України ратифікувала угоду про внесення змін до угоди про спрощення оформлення віз з ЄС.

21 лютого Комітет з питань громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ Європарламенту підтримав подальше спрощення візового режиму з Україною.

За проект доповіді Клода Мореса (група Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів, Великобританія) проголосували 39 членів Комітету, проти – 3, утрималися – 6.

22 січня Комітет з питань закордонних справ Європарламенту дав згоду на підтримку угоди про внесення змін до угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз. Україна та ЄС підписали угоду про внесення змін до Угоди між Україною та європейським співтовариствами про спрощення оформлення віз 23 липня 2012 року.

Зміни передбачають подальше спрощення у вимогах з надання документів при поданні заявок на візи для журналістів та водіїв міжнародних вантажних та пасажирських перевезень, а також спрощення для технічного персоналу, що супроводжує журналістів, близьких рідних громадян однієї з країн ЄС, осіб, що супроводжують тих, хто подорожує з метою вирішення медичних проблем, представників громадянського суспільства, що направляються для участі в семінарах, тренінгах тощо, осіб, що їдуть для участі у міжнародних виставках симпозіумах та семінарах, а також представників релігійних організацій, які беруть участь в офіційних транскордонних програмах співпраці ЄС.

Нові домовленості також передбачають більш чітке визначення, кому, коли і на який період мають видаватися багаторазові візи.

Так, багаторазові візи терміном дії 5 років мають видаватися членам національних та регіональних урядів та парламентів, Конституційних та Вищих судів, постійним представникам офіційних делегацій, які представляють Україну на зустрічах, консультаціях та переговорах, партнери, дружини, діти та батьки громадян України, які легально проживають на території країн ЄС, а також бізнесменам, які регулярно відвідають Європу з бізнес-цілями.

Крім того, нові зміни передбачають, що 5-річні багаторазові візи мають надаватися національним та регіональним прокурорам, їхнім заступникам, дружинам, дітям та батькам, що відвідають громадян ЄС, які живуть на території країни громадянства, а також представникам технічного персоналу, що обслуговує журналістів.

Багаторазові візи терміном дії в один рік мають надаватися водіям, що здійснюють міжнародні вантажні чи транспортні перевезення, персоналу міжнародних поїздів, особам, о беруть участь в наукових, культурних та спортивних подіях, учасників міжнародних спортивних змагань, представників громадянського суспільства, які часто подорожують до країн-членів ЄС з метою участі в семінарах та конференціях, особам, що беруть участь у міжнародних виставкам та конференціях, представникам релігійних організацій.

Документ також передбачає можливість безвізових подорожей для власників біометричних службових паспортів на період до 90 днів протягом 180 днів.