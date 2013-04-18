У Севастополі розпочалися тренування до Дня Перемоги

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування Військово-морських Сил Збройних сил України, українські ВМС на параді до 68-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні та 69-ї річниці визволення міста Севастополя від німецько-фашистських загарбників представлятимуть 13 парадних розрахунків Збройних Сил України та інших українських військових формувань.

Зокрема, це будуть парадні розрахунки з числа курсантів, молодших і старших офіцерів Академії ВМС ім. П.С.Нахімова, парадні розрахунки корабельного складу флоту, підрозділи морської піхоти, Військ берегової оборони, навчального центру, а також почесна варта, барабанщики, група прапороносців, фанфаристи та лінійні.

В урочистому проходженні також братимуть участь парадні розрахунки підрозділів Повітряних Сил Збройних Сил України, крім того, вперше після досить тривалої перерви в ньому візьмуть участь парадні розрахунки від Внутрішніх військ України і Державної прикордонної служби України, повідомив помічник командувача.

Як зазначив помічник командувача ВМС ЗС України, українські військовослужбовці традиційно пройдуть урочистим маршем в єдиних парадних розрахунках з військовослужбовцями Чорноморського флоту Російської Федерації. Загальна чисельність усіх учасників проходження урочистим маршем становитиме понад 1500 осіб, - повідомив офіцер.

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Він також зазначив, що підготовка до урочистого заходу розпочалася злагодженням парадних розрахунків у військових частинах, а з 4 квітня в Академії ВМС ім.П.С.Нахімова тривають спільні тренування підрозділів, які залучатимуться до урочистого проходження 9 травня у Севастополі. За його інформацією, відбулися також два загальних стройових огляди військ Севастопольського гарнізону.

Спільні тренування українських військовослужбовців з їх російськими колегами розпочнуться з 18 квітня, на території однієї з військових частин ЧФ РФ. Всього, як планується, відбудеться щонайменше чотири таких спільних тренувань.

Спільна репетиція урочистого проходження військ Севастопольського гарнізону безпосередньо у центрі міста Севастополя запланована на 3 травня, а генеральна репетиція – на 7 травня (резерв – 8 травня), - повідомив помічник командувача ВМС ЗС України.