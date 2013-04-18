Україна почала виробляти більше коньяку і менше горілки

Виробництво коньяку і бренді в Україні в січні-березні 2013 року зросло на 32,7% - до 0,9 млн дал порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомила Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, у березні поточного року виробництво коньяку і бренді збільшилося на 46,2% - до 0,5 млн дал порівняно з лютим 2013 року і на 28,6% порівняно з березнем минулого року.

За даними Держстату, виробництво горілки із вмістом спирту менш як 45,4% за три місяці 2013 року скоротилося на 9,3% - до 7,1 млн дал порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У березні 2013 року порівняно з лютим виробництво горілки збільшилося на 21,8% - до 7,1 млн дал, а порівняно з березнем 2012 року скоротилося на 17,6%.

Виробництво лікерів та інших спиртних напоїв за 1-й квартал 2013 року збільшилося на 1,1% - до 2,4 млн дал порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Держстат також повідомляє, що в березні 2013 року виробництво лікерів та інших спиртних напоїв збільшилося на 37,7% - до 1 млн дал порівняно з лютим поточного року і скоротилося на 0,6% порівняно з березнем 2012 року.

Довідка УНІАН. У 2012 році виробництво горілки та інших міцних спиртних напоїв в Україні зросло порівняно з попереднім роком на 1,6% - до 33,8 млн дал, виробництво коньяку і бренді - скоротилося на 1%, до 4,6 млн дал, а лікеру, солодких наливок, спиртових настоянок та інших спиртних напоїв - знизилося на 4,5%, до 11,5 млн дал.