Україна і Молдова можуть відновити «коньячну війну» в рамках СОТ

Молдова готова повернутися до розгляду торгових спорів з Україною в рамках Світової організації торгівлі, оскільки Україна не стримала слово і не ліквідувала з 2013 року дискримінаційне оподаткування молдавського дивина (молдавський бренді, в Україні, країнах СНД часто реалізується під назвою «коньяк»), повідомляє «КоммерсантЪ – Украина».

Спроби вирішити торгові спори між Україною і Молдовою на двосторонньому рівні не увінчалися успіхом. У розпорядженні "Ъ" опинилася копія листа віце-прем'єра, міністра економіки Молдови Валерія Лазера від 18 січня, адресованого голові Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) Ігорю Прасолову, в якому констатується невиконання рішення міжурядової молдавсько-української змішаної комісії із співробітництва в галузі економіки і торгівлі.

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У листі нагадується про зобов'язання України "виконати до 1 січня 2013 року всі заходи з метою приведення своїх акцизних ставок на алкогольну продукцію у відповідність до зобов'язань у рамках СОТ". "Секретаріат СОТ був поінформований про тимчасове припинення процесу за умови врегулювання питання на двосторонньому рівні", - пише В.Лазер. У листі вказується, що домовленості були порушені.

Видання нагадує, що 3 березня 2011 року Молдова повідомила секретаріат СОТ про те, що Україна дискримінує імпорт дивина, оскільки з 2008 року застосовує до нього вищу ставку акцизу, аніж до аналогічного продукту - коньяку. Ця претензія з'явилася відразу після того, як у лютому Україна подала до секретаріату СОТ запит щодо консультацій з Молдовою щодо стягування нею імпортного збору за забруднення навколишнього середовища. Збір у розмірі 0,8-3 лея (0,53-1,98 грн) стягується з кожної упаковки товару з пластику і Tetra Pak (окрім молочної продукції). У листопаді 2011 року сторони пообіцяли досягти мирової угоди шляхом взаємного скасування дискримінації.

На початку грудня 2012 року голова МЕРТ Петро Порошенко запевняв газету, що конфлікт буде вирішено до 1 січня, оскільки Податковий кодекс зрівнює ставки акцизу на коньяк та інші алкогольні напої з 2013 року.

Молдова в цей же період готувала до другого читання законопроект про стягування екологічного збору не тільки з імпортерів, а й з місцевих виробників. Втім, ще 20 листопада Верховна Рада прийняла законопроект № 10687, яким були збережені різні ставки акцизного збору для коньяку і молдавського дивина до 2018 року (у 2013 році вони становили 29 грн і 45,87 грн за 1 л 100-процентного спирту відповідно).

Ухвалення закону молдавська сторона розцінила як "ігнорування раніше досягнутих домовленостей". "Враховуючи вищесказане, у разі недосягнення угоди з цієї проблеми на двосторонньому рівні Республіка Молдова змушена буде відновити процес у рамках механізму вирішення спорів СОТ", - зазначено в листі.

У документі також йдеться про те, що "існуючі прецеденти в практиці СОТ з цього питання повністю виправдовують позицію Республіки Молдова".

Уповноважений Кабінету міністрів з питань європейської інтеграції Валерій П’ятницький, з яким видання спілкувалося ще до отримання копії цього листа, заявив: "Вони самі зобов'язалися до 1 січня усунути дискримінацію, але цього не зробили".

Відновлення розгляду спору до СОТ не є проблемою для України, переконаний партнер юридичної фірми AstapovLawyers Олег Мальський: "Це нормальна практика, коли сторони беруть паузу, щоб вирішити спір самостійно, а в разі невдачі повертаються до офіційних процедур".

За його словами, враховуючи, що заявки сторін на розгляд спору не були відкликані, офіційна процедура почнеться не з нуля, тому займе лише близько року.

Втім, за словами джерела "Ъ", близького до МЕРТ, позиція України за позовом Молдови стала слабкішою: "Дотепер ми говорили, що проблема молдавського дивина на українському ринку автоматично вирішиться у 2013 році, тому не є дискримінацією. Такий аргумент більше не актуальний". І хоча інших торгових спорів, у яких Україна виступає відповідачем, у секретаріаті СОТ поки що немає, в перспективі інші країни можуть не погоджуватися припиняти офіційні розгляди.

"Таку політику України інші країни можуть тлумачити як спробу затягнути час. У такому разі при торгових спорах з Україною країни проводитимуть двосторонні консультації без припинення офіційних процедур", - пояснив О.Мальський.