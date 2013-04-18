НП у Вишневому: Комісія перевірить, що згоріло у квартирах через перепад напруги

У Київській облдержадміністрації створено робочу групу зі встановлення причин аварії на електропідстанції у Вишневому.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської облдержадміністрації, вчора ввечері у місті Вишневе Києво-Святошинського району, за попередніми даними, сталася аварія на одній із електропідстанцій.

Внаслідок аварії у семи багатоповерхових житлових будинках різко підскочила напруга в мережі, що призвело до пошкодження електроприладів.

У Київській ОДА створено робочу групу, до складу якої увійшли представники управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, Києво-Святошинської райдержадміністрації, міськвиконкому Вишневого, представники обленерго та громадськості. Робоча група працює безпосередньо на місці аварії.

Голова облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк доручив обленерго комісійно обійти кожну квартиру будинків, де підвищилась напруга, визначити розмір збитків, розробити механізм та визначити строки виплат компенсації громадянам за завдані збитки.