Павличенкам відмовили у відводі суддів

Апеляційний суд Києва відмовив Дмитру та Сергію Павличенкам, засудженим за обвинуваченням у вбивстві судді Сергія Зубкова, у заміні складу колегії з розгляду їхньої скарги на вирок.

Як передає кореспондент УНІАН, суд не знайшов підстав та обгрунтувань для задоволення клопотання Д.Павличенка щодо відводу чинної колегії суддів.

Наразі суд перейшов до допиту експертів, які проводили експертизи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на початку судового засідання Д.Павличенко заявив відвід колегії суддів Апеляційного суду Києва, яка розглядає його скаргу на вирок.

Він зауважив, що не довіряє цим суддям, оскільки вони є необ’єктивними та упередженими.

Довідка УНІАН. Суддя Шевченківського районного суду Києва С.Зубков був убитий 21 березня 2011 року в під'їзді свого будинку в Києві.

Голосіївський райсуд Києва 2 жовтня 2012 року засудив Д.Павличенка до довічного ув’язнення, а його сина С.Павличенка - до 13 років позбавлення волі за вбивство судді.

14 січня Апеляційний суд Києва вирішив провести часткове судове слідство в рамках розгляду скарги на вирок Павличенкам. У своїй скарзі на вирок Павличенки просять генерального прокурора Віктора Пшонку порушити кримінальну справу проти слідчого столичної прокуратури, який, за їхнім твердженням, сфальсифікував матеріали допиту одного з основних свідків.

Разом з тим 31 січня в Апеляційному суді С.Павличенко заявив, що зізнався у вбивстві судді С.Зубкова під тиском слідства - явку з повинною з нього вибили електрострумом. Павличенко-молодший стверджує, що міліціонери самі казали йому, що говорити під час допиту та слідчого експерименту.

По всій Україні відбулись акції на підтримку батька і сина Павличенків. Громадськість переконана, що вони не причетні до вбивства.