Гендиректор «Антонова»: Південна Америка хоче купляти українські літаки

Держави Південної Америки – Бразилія, Аргентина, Колумбія, Перу – висловили зацікавленість у розвитку співробітництва з українськими авіабудівниками й готовність купувати літаки сімейства Ан-148, Ан-158, а також модернізувати літаки, що вже літають, Ан-32, зокрема пожежної модифікації Ан-32П.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам генеральний директор – генеральний конструктор державного підприємства «Антонов» Дмитро Ківа під час урочистої передачі першого серійного літака Ан-158 кубинській авіакомпанії Cubana de Aviacion.

«Я дуже задоволений візитом до країн Південної Америки - Бразилії, Аргентини, Колумбії, Перу. Вони мають намір розвивати з нами співробітництво, є домовленості про закупівлю літаків Ан-148, Ан-158, Ан-32. Нам вдалося досягти домовленостей щодо модернізації Ан-32. Ведемо роботу в цьому напрямку», - сказав Д.Ківа.

При цьому він не назвав точної кількості замовлень і обсягів робіт, але повідомив, що загалом пакет замовлень на літаки сімейства Ан-158 і Ан-148 становить близько 100 машин.

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«Обсяг замовлень, і це вже підписані угоди, – на більш ніж 100 літаків із сімейства Ан-148 і Ан-158. Вартість одного літака в середньому становить 30 млн доларів залежно від комплектації», - сказав Д.Ківа.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня 2013 року делегація ДП «Антонов» взяла участь у міжнародному авіасалоні LAAD-2013 у Ріо-де-Жанейро (Бразилія). На підприємстві розраховували використовувати наявний коопераційний досвід і налагодити програму співробітництва з авіапідприємствами країн Латинської Америки з модернізації літаків Ан-32, що експлуатуються в регіоні.

Крім того, на підприємстві розраховували привернути увагу авіаторів Латинської Америки до можливостей регіональних реактивних літаків сімейства Ан-148 і Ан-158.

Зараз 16 літаків цього сімейства працюють у складі шести авіакомпаній трьох країн світу, освоївши близько 70 внутрішніх маршрутів України та Росії й маршрутів у понад 40 країнах світу.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Антонов» створено шляхом приєднання ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К. Антонова» (АНТК) у липні 2009 року, а в січні 2010 року ДП «АНТК ім. О.К. Антонова» (створено в 1946 році) було перейменовано в ДП «Антонов». У числі розробок ДП «Антонов» - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140.