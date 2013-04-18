Зурабов: Росія не виключає повернення до попередніх домовленостей про Ан-70

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Надзвичайний і Повноважний посол Російської Федерації в Україні Михайло Зурабов журналістам у Києві.

«Найближчим часом представники Міноборони Російської Федерації мають намір відвідати підприємство «Антонов» і обговорити всі деталі проекту з колегами. І я не виключаю повернення до попередніх домовленостей», - сказав М.Зурабов.

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За його словами, проект Ан-70 – це проект, в який Україна та Росія вклали інтелектуальні сили й фінансові ресурси.

«І наскільки я поінформований, питання (будівництва літака – УНІАН) із порядку денного не знято», - зазначив посол.

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Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Микола Азаров під час міжнародного круглого столу «Міжпартійне співробітництво в рамках СНД» заявив, що Україна продовжить виробництво військово-транспортного літака Ан-70 навіть без участі Росії. При цьому він зазначив, що Україна зможе довести Ан-70 до серійного виробництва.

Раніше, на початку квітня 2013 року, генеральний конструктор державного підприємства «Антонов» Дмитро Ківа на авіасалоні в Ріо-де-Жанейро заявив, що випробування Ан-70 припинено внаслідок затягування робіт із боку одного з двох замовників – Міністерства оборони Росії.

Відзначимо також, що, за словами Надзвичайного і Повноважного Посла України в РФ Володимира Єльченка, успішна реалізація проекту створення нового українсько-російського середнього військово-транспортного літака Ан-70, як і реалізація інших спільних проектів, залежить насамперед від політичної волі Росії.

За словами міністра оборони України Павла Лебедєва, Міністерство оборони України зацікавлене в завершенні будівництва літака Ан-70 і прийомі його на озброєння українською армією. При цьому він зазначив, що про передачу Ан-70 російській стороні не йшлося.

Наприкінці 2012 року Д.Ківа заявляв, що створення серійного виробництва літаків Ан-70 можливе в рамках договору про кооперацію з Російською Федерацією. Щоб розгорнути в Україні серійне виробництво за кооперацією - із залученням сучасних технологій - необхідно близько 100-150 млн доларів.

Водночас, 15 квітня ц.р. радник Президента Росії Сергій Глазьєв в інтерв'ю УНІАН заявив, що бажання України налагодити співпрацю з військовим блоком НАТО і спроби передати науково-конструкторську документацію з військово-транспортного літака Ан-70 натовським країнам зумовили прохолодне ставлення Росії до проекту створення літака загалом.

«Свого часу блок НАТО виявив цікавість до моделі Ан-70, здер необхідну конструкторську документацію і обдурив Україну. В той момент, коли в Україні пішов такий крен у бік здачі науково-технічних досягнень натовським країнам і, тим більше, коли зміцнилися при владі «помаранчеві» і Україна заявила про те, що вступатиме до НАТО, в Росії були вкладені певні кошти в імпортозаміщення за тими видами військової техніки, яка виробляється разом. У результаті з'явився модернізований варіант Іл-76, який є конкурентом Ан-70», - сказав С.Глазьєв.

Довідка УНІАН. Ан-70 належить до нового покоління середніх військово-транспортних літаків короткого злету і посадки. Ан-70 може перевозити всю номенклатуру аеромобільної військової та інженерної техніки практично всіх армій світу та доставляти її на малопідготовлені ґрунтові майданчики, тобто безпосередньо до місця проведення операції. Згідно з розрахункам, Ан-70 зможе базуватися на гірських аеродромах, розташованих на висоті до 3000 м над рівнем моря.