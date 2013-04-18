В Україні ще «плаває» 22 населених пункти

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник директора Департаменту організації заходів цивільного захисту Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергій Осипенко.

«На сьогоднішній день підтоплення грунтовими водами спостерігається в 22 населених пунктах у чотирьох областях - це Київська область (18 пунктів), Волинська (2 пункти), Львівська та Рівненська області (по одному населеному пункту)», - сказав С.Осипенко.

За його словами, протягом доби до відкачування води на прибудинкових територіях залучалися 70 рятувальників і 27 одиниць насосного обладнання. За добу відкачали понад 19 тис. кубометрів води. Загалом із 2 квітня відкачано 1,5 млн кубометрів води.

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С.Осипенко також зазначив, що в п'яти областях - Київській, Сумській, Рівненській, Чернігівській, Чернівецькій, - ускладнено рух на деяких дорогах державного та регіонального значення. Держслужба з надзвичайних ситуацій до заходів із забезпечення транспортного сполучення між населеними пунктами цих областей залучила 167 осіб і 37 одиниць техніки, а «Укравтодор» - 14 осіб і 8 одиниць техніки.

При цьому директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда повідомив, що синоптики спостерігають повільний спад рівня води в річці Прип‘ять у Волинській, Рівненській, частково Житомирській областях, а в річках у Львівській та Тернопільській областях рівень води вже сьогодні впаде нижче безпечного.

Як повідомляв УНІАН, станом на 15 квітня, в шести областях України внаслідок опадів і танення снігу було подтоплено 70 населених пунктів.