Джерело: ГПУ перевіряє витрати Міноборони часів Гриценка

Генеральна прокуратура України за матеріалами журналістського розслідування діяльності міністра оборони 2005-2007 років Анатолія Гриценка відкрила кримінальне провадження для перевірки законності витрачання 127,5 млн. грн при розробці програмного продукту Міноборони «Калина», знищенні 1,5 тис. протиракетних зенітних комплексів (ПРЗК) , а також при будівництві багатоквартирного будинку для військовослужбовців по вулиці Бударіна в Києві.

Про це під час прес-конференції в УНІАН повідомив майор запасу, колишній військовий журналіст Ігор Рудич.

«Відкрито кримінальне впровадження, передбачене частиною 2 статті 423, частиною 2 статті 364, частиною 2 статті 366 Кримінального кодексу - це і по «Калині», і по будинку на Бударіна», - сказав І.Рудіч.

За словами І.Рудіча, під час «необгрунтованого знищення» 1500 ПЗРК державі було завдано матеріальної шкоди на більш ніж 100 млн. грн. Також він вважає, що з бюджету країни було безконтрольно виділено 127,5 млн. грн на розробку програмного забезпечення Міноборони «Калина».

Крім того, І.Рудіч повідомив, що він і його команда вже завершили розслідування незаконного, на його переконання, відчуження основних фондів військового санаторію «Ялтинський», яке відбувалося в 2004-2005 роках, і направили за цим фактом звернення до ГПУ. «В даний час санаторій фактично розкрадений «по шматках», з його величезного фонду залишилися лише два корпуси, а майно вартістю понад 49 млн грн незаконно перейшло у власність приватних структур», - сказав він.

І.Рудіч зазначив, що займався розслідуваннями діяльності керівників Міністерства оборони України ще з 1994 року. «У часи (міністра оборони Олександра) Кузьмука теж були угоди і, наприклад, житлові. Але після тих угод військові отримували житло, а після угод, на чолі яких був Гриценко, ми не маємо результатів», - зазначив він.

Він підкреслив, що буде і надалі розслідувати можливі порушення в Міноборони в часи А.Гриценко.

УНІАН звернувся за коментарями до А.Гриценка та до Генеральної прокуратури.

Зокрема, А.Гриценко відкинув закиди І.Рудіча, підкресливши, що учасники прес-конференції вже сьомий рік звинувачують його у зловживаннях.