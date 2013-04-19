Директора школи, де знущалися з учениці, буде звільнено

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Маріупольської міської ради.

Згідно з повідомленням, 17 квітня відбулося засідання виконавчого комітету міськради, на якому поза порядком денним було заслухано інформацію про надзвичайну пригоду, що сталася з учнями ЗОШ №43.

Заступник Маріупольського міського голови Михайло Богатиренко, який очолював комісію з розслідування цього резонансного випадку, повідомив, що комісією було встановлено, що 13 березня учень 3 класу загубив мобільний телефон, адміністрацією школи було проведено службове розслідування, за результатами якого 27 березня телефон повернули учню. Мама учня, вивчивши вміст телефону, виявила в ньому відеозапис жорстокого поводження з ученицею школи, що сталося в суботу, 16 березня, й повідомила про цей факт директору школи.

Директор провела профілактичну бесіду з батьками учасників конфлікту й не поінформувала про те, що сталося, управління освіти, службу у справах дітей та правоохоронні органи, що є грубим порушенням.

Комісія також встановила, що діти, які фігурували у відеоролику, проживають у сім'ях, де не склалися умови для їхнього виховання. Постраждала дівчинка, як і дві її кривдниці виховувалися в неповних сім'ях, а ще троє учасників конфлікту – в багатодітній сім'ї, де не склалися умови для виховання та розвитку дітей.

М.Богатиренко повідомив, що при спілкуванні з фахівцями з міліції всі активні учасники надзвичайної пригоди не усвідомлювали ні ступінь своєї провини, ні негативні наслідки своїх дій.

Комісія рекомендувала припинити трудові відносини з директором ЗОШ №43 і притягти до дисциплінарної відповідальності вчителів цієї школи, які не в повному обсязі виконали свої посадові обов'язки й створили передумови для жорстокого поводження серед однолітків.

Також комісія висунула низку пропозицій для профілактики подібних випадків і недопущення їх надалі.

За підсумками засідання маріупольський міський голова Юрій Хотлубей пообіцяв припинити трудові відносини з директором школи №43 і доручив управлінню освіти залучити найбільш досвідчених фахівців і керівників для наведення порядку й профілактичної роботи не лише в ЗОШ №43, але й у ще шести школах міста, розташованих у селищах міста.

На цю тему: Справа маріупольських школярок-садисток дійшла до Пшонки

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня прокуратурою Маріуполя Донецької області було почато розслідування за фактом знущання зі школярки. Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань із кваліфікацією за ч.2 ст.127 (катування) КК України. В прокуратурі підкреслили, що стосовно педагогів також внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань із кваліфікацією за ч.1 ст.396 (приховування злочину) КК України. Розслідування за цим фактом проводить Іллічівський райвідділ міліції Маріуполя. Справа перебуває на контролі в прокуратурі міста.

Жінки - народні депутати від «Батьківщини» направили генеральному прокурору Віктору Пшонці звернення, в якому просять його взяти під особистий контроль розслідування жорстоких знущань школярок над ровесницею в Маріуполі. Вони повідомили, що йдеться про відео, поширене в мережі Інтернет, на якому три школярки років 14-15 «розбираються» з іншою дівчинкою того ж віку. За даними місцевих видань, банда дев'ятикласниць два роки тероризувала дівчинку з восьмого класу, насильно віднімаючи в неї гроші. Всі вони учениці місцевої школи №43.