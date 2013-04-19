У столичному інтим-магазині торгували наркотиками

Співробітники Управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків перекрили міжрегіональний канал надходження до столиці одного з найбільш небезпечних наркотичних засобів - опію.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в столиці, опій доправляли до Києва з Житомирської області. Організувала бізнес 26-річна продавець одного з інтим-магазинів, яка за місцем роботи і збувала наркотики.

Під час огляду магазину, серед численних іграшок для дорослих, правоохоронці знайшли одноразові медичні шприци місткістю по 2 мл з рідиною темного кольору. Як згодом встановили експерти, в шприцах зберігався ацетильований опій.

Окрім наркотичного засобу правоохоронці вилучили готівку, отриману незаконним шляхом.

Наразі слідчим відділом Дарницького райуправління міліції розпочато кримінальне провадження за статтею 307 Кримінального кодексу України - незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Санкція цієї статті передбачає до покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.