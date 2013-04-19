Янукович і Пшонка на додачу до КПК хочуть Кодекс про кримінальні проступки

Президент України Віктор Янукович та генеральний прокурор Віктора Пшонка виступають за ухвалення Кодексу про кримінальні проступки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони сказали під час виступів на Всеукраїнській нараді працівників прокуратури.

Президент підкреслив, що після ухвалення нового Кримінального процесуального кодексу не можна зупинятись на досягнутому і потрібно продовжувати вдосконалення законодавства.

Серед першочергових завдань В.Янукович назвав питання ухвалення нового законодавства щодо діяльності прокуратури, а також ухвалення Кодексу про кримінальні проступки.

“На сучасному етапі розвитку пріоритетом є також завершення роботи над інститутом кримінальних проступків, впровадження якого дозволить вдосконалити відповідні положення КПК та сформувати цілісно концепцію кримінальних правопорушень”, - сказав Президент, зауваживши, що чекає від прокурорів активної участі у процесі розробки відповідного законодавства.

У свою чергу В.Пшонка зазначив, що, за попередніми підрахунками, запровадження інституту кримінальних проступків дозволить виключити з Кримінального кодексу близько 40 статей та майже 160 їх частин.

За словами генпрокурора, прийняття кодексу сприятиме спрощенню кримінального процесу по багатьом видам правопорушень за рахунок проведення дізнання, а не судового слідства, а також скорочення строків судового розгляду.