У Януковича хвалять новий КПК: в’язнів у СІЗО значно поменшало

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав у своєму виступі на конференції “Підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні” радник Президента України Андрій Портнов.

“Ми позитивно оцінюємо перші 3,5 місяці застосування в Україні Кримінального процесуального кодексу. Це видно, практично, з усіх показників”, - сказав він.

А.Портнов нагадав, що вже 3 місяці в Україні діє повна законодавча заборона на те, щоб обирати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для людей, які не скоїли і не підозрюються у здійсненні насильницького злочину. Він повідомив, що станом на січень 2012 року в СІЗО до вироку суду, що набув чинності, знаходилося від 35 до 37 тисяч осіб. На сьогодні в СІЗО фактично залишилося близько 21,5 тисячі осіб.

“Фактично, 12-13 тисяч осіб вийшли зі слідчих ізоляторів. Це безпрецедентна цифра”, - сказав А.Портнов.

Він також зазначив, що середня цифра осіб, яких заарештовувалися щомісяця до набуття чинності КПК, сягала від 2200 до 2500 осіб. На сьогодні середня цифра осіб, які щомісяця потрапляють до СІЗО, становить від 550 до 650 осіб.

“Це означає, що ми маємо тенденцію до зменшення утричі кількості осіб, щодо яких судами обирається міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, - сказав А.Портнов.

“Ми сьогодні маємо таку тенденцію, яка дозволяє прогнозувати, що через декілька місяців жодної особи в СІЗО, яка тримається за злочини, які не кваліфікуються як тяжкі і особливо тяжкі, практично не буде знаходитися”, - додав він.

Також А.Портнов поінформував, що за три місяці на рахунки Держказначейства надійшло 47 мільйонів гривень, які були сплачені як застава.

“Показник зарахованих коштів до бюджету показує, що їх значно менше 1 відсотка, ми очікували, що цей показник буде більшим”, - сказав А.Портнов, додавши, що це свідчить, що українські громадяни, не дивлячись на достатньо нові міри запобіжного заходу, не ухиляються від виконання своїх процесуальних обов’язків.

А.Портнов зазначив, що по всій території України застосовується домашній арешт. При цьому він зазначив, що на сьогодні органи внутрішніх справ ще не забезпечили себе полегшеним контролем за цієї мірою запобіжного заходу - не виготовили електронних засобів моніторингу, проте законодавець одразу включив до нового КПК норми про те, що навіть без цього механізму органи внутрішніх справ мають здійснювати контроль.

“Сьогодні мова іде про сотні домашніх арештів на території України”, - додав А.Портнов.

Як повідомляв УНІАН, новий Кримінальний процесуальний кодекс України набрав чинності 20 листопада 2012 р.