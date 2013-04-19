Янукович може взяти під патронат Чемпіонат світу з гімнастики-2013

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, під час зустрічі йшлося про проведення в Україні 32-го Чемпіонату світу з художньої гімнастики 2013 року.

«Обговорили ті моменти, які необхідні, тому що лишилося 4 місяці і є питання», - сказала І.Дерюгіна після зустрічі.

«Я думаю, що ці питання будуть вирішені найближчим часом», - додала вона.

Дерюгіни звернулися до В.Януковича з проханням взяти чемпіонат, на якому будуть представлені команди більш як сорока країн світу, під свій патронат. «Вони завжди хочуть бачити Президента. Ми переказали добрі побажання і попросили, щоб Віктор Федорович взяв чемпіонат під свій патронат», - зазначила А.Дерюгіна.

За їх словами, глава держави підтримав таку ініціативу. «Сказав, що якщо буде в Києві під час змагань, буде намагатися приїхати», - додала президент ФХГУ.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня на прес-конференції в УНІАН президент Федерації гімнастики України А.Дерюгіна заявила, що президент Української федерації гімнастики Сергій Душин надіслав листа до Міжнародної федерації гімнастики (FIG) з вимогою анулювати заявку збірної України з художньої гімнастики на всі міжнародні змагання під егідою FIG, у тому числі й на чемпіонат світу, який у 2013 році відбудеться в Києві.

За її поясненням, на даний момент в Україні існують дві гімнастичні федерації – ФГУ, що розвиває художню гімнастику і УФГ, яка відповідає за спортивну гімнастику, аеробіку, акробатику й стрибки на батуті. Разом із тим, ФГУ є колективним членом УФГ із 2008 року, на підставі рівноправних відносин розвитку гімнастичних видів спорту між ФГУ і УФГ.

Тоді ж головний тренер збірної України з художньої гімнастики І.Дерюгіна заявила, з 16 лютого - з моменту, коли на посаду президента УФГ було обрано С.Душина, відбуваються постійні конфлікти з новим керівником. “Ми отримали листа від FIG, в якому нас повідомили про те, що анулювано всі заявки збірної України на етапи Кубка світу й чемпіонат світу, який пройде в 2013 році в Києві. Останню добу ми перебуваємо в стані шоку. Я щойно побувала на прийомі у міністра спорту та молоді України Равіля Сафіулліна. Ми разом намагалися додзвонитися до С.Душина, але його телефон відключений. Де він і чим займається в даний момент, ми не знаємо. Проте, за допомогою Равіля Сафовича я змогла відправити заявку на найближчий етап Кубка світу. Як ситуація розвиватиметься надалі, я навіть уявити собі не можу».

Як зазначалося на прес-конференції, заявки на етапи Кубка світу або чемпіонат світу не потребують підпису президента федерації. Це можна зробити в онлайн-режимі на сайті FIG - достатньо просто знати логін і пароль. Тиждень тому, за словами ще одного представника ФГУ Лідії Виноградної, президент УФГ змінив логін і пароль, фактично узурпувавши владу. Тепер представники ФГУ не можуть не лише відправити заявку, але й дізнатися будь-яку іншу інформацію. Зокрема, стосовно змін у правилах художньої гімнастики.

Довідка УНІАН. Чемпіонат світу з художньої гімнастики в 2013 році пройде в Києві з 28 серпня по 1 вересня. В рамках підготовки до цього турніру представниці збірної України успішно виступають на різних комерційних і офіційних стартах. Зокрема, на першому етапі Кубка світу в Тарту (Естонія) Ганна Різатдінова виграла змагання в багатоборстві – найпрестижнішому виді програми змагання.