У Межигір’ї затримали знімальну групу ТВі
19:57, 19 квітня 2013Суспільство
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У Межигір’ї затримали знімальну групу ТВі, повідомляє офіційний сайт телекомпанії.
Трьох журналістів ТВі утримують у Вишгородському райвідділі міліції
Зазначається, що трьох журналістів ТВі утримують у Вишгородському райвідділі міліції.
Про затримання знімальної групи ТВі, яка готувала сюжет про резиденцію Президента України Віктора Януковича у Межигір’ї, повідомила телефоном журналіст Тетяна Шустрова.
Вона змогла зробити лише один дзвінок. На цей момент редакція ТВі не має зв’язку зі своїми журналістами.
Повідомляється, що затримано трьох осіб – крім Тетяни Шустрової, це режисер Віктор Борець та оператор Антон Квітень.
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