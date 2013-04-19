У Межигір’ї затримали знімальну групу ТВі

Зазначається, що трьох журналістів ТВі утримують у Вишгородському райвідділі міліції.

Про затримання знімальної групи ТВі, яка готувала сюжет про резиденцію Президента України Віктора Януковича у Межигір’ї, повідомила телефоном журналіст Тетяна Шустрова.

Вона змогла зробити лише один дзвінок. На цей момент редакція ТВі не має зв’язку зі своїми журналістами.

Повідомляється, що затримано трьох осіб – крім Тетяни Шустрової, це режисер Віктор Борець та оператор Антон Квітень.