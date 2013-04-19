Клієнт ломбарду розстріляв чергу до віконця, щоб його пропустили

Як повідомили УНІАН сьогодні у прес-службі Маріупольського міськуправління міліції, 18 квітня до лікарні за медичною допомогою звернувся чоловік, 1978 року народження, який одержав тілесні ушкодження від невідомого відвідувача, коли перебував у приміщенні ломбарду. Відомості про інцидент було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Під час досудового розслідування було встановлено, що двоє місцевих жителів перебували біля віконця ломбарду, щоб закласти своє майно. В цей час до приміщення увійшов незнайомий чоловік і різко попрямував до того ж віконця. Така поведінка обурила присутніх, виникли словесний конфлікт і колотнеча. Цей клієнт, який увійшов, дістав зброю травматичної дії й вистрілив у своїх супротивників, які не бажали пропустити його поза чергою. В результаті один із чоловіків одержав непроникаючі поранення ноги і голови.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, здійснене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї або іншого предмету, спеціально пристосованого або наперед заготовленого для завдання тілесних ушкоджень). За це кримінальне правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 7 років.

Міліція вживає заходів із розшуку зловмисника.