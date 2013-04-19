У Сумах розпочалися Дні Львова

Як передає кореспондент УНІАН, презентація Львова в Сумах розпочалася з львівського ярмарку в центрі міста, що триватиме впродовж всього проекту.

На ярмарку, що супроводжується львівською музикою, сумчани мають можливість скуштувати шоколад, тістечка, глінтвейн, медовуху, львівську каву від львівських кав’ярень, а також придбати різноманітні великодні вироби та львівські сувеніри.

За інформацією прес-служби Сумської міської ради, в рамках Днів Львова заплановані: прес-конференції, передача книжок школярам, вуличні забави, шоколадний фейс-арт, розповсюдження ексклюзивних листівок «Зустрінемось у Львові», вулична вечірня вистава «Глорія» Львівського театру «Воскресіння» та виставка робіт львівських митців у муніципальній галереї.

Також у рамках проекту відбудеться презентація львівських туристичних продуктів та зустріч представників львівського туристичного бізнесу із місцевими туристичними операторами, де йтиметься про спільні туристичні проекти двох міст.

У вишах відбудуться зустрічі зі студентами мера Львова Андрія Садового на тему: «Роль міста у розвитку держави» та відкрита лекція заступника Львівського міського голови з гуманітарних питань Василя Косіва на тему: «Львів – культурна столиця України». Також запланований круглий стіл на тему: «Міжсекторальне партнерство задля вирішення потреб місцевих громад. Співпраця влади, громадських організацій та церкви».

«Дні Львова – це своєрідний великий жест запрошення до Львова. Можна багато розповідати, чому потрібно їхати до Львова: це і архітектура, події, фестивалі, кав’ярні. Таку атмосферу Львова відчути у Сумах. Відчуття Львова, я думаю, залишиться після цього ще надовго у Сумах і у вас буде бажання, нехай, через місяць, рік чи, навіть, три роки приїхати до нашого міста», – зазначив В. Косів.

Триватимуть Дні Львова у Сумах до 22 квітня.

Довідка УНІАН. Протягом 2011-2012 років Дні Львова пройшли у Донецьку, Дніпропетровську, Запоріжжі, Луцьку, Маріуполі, Харкові, Одесі та Луганську, а також у Відні та Копенгагені. Крім того, Львів презентував себе у Київському національному університеті ім. Т. Шевченка та Київському політехнічному інституті.