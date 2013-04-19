Три міліціонери звинувачуються в катуваннях

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, троє співробітників міліції обвинувачуються в скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 127 КК України – «Тортури, здійснені за попередньою змовою групою осіб), ч. 2,3 ст. 365 КК України – «Перевищення влади або службових повноважень, що супроводжувалося насильством і що спричинило тяжкі наслідки» і ч.2 ст.162 КК України – «Незаконне проникнення в житло, здійснене посадовцем із застосуванням насильства».

Підставою для відкриття кримінального провадження щодо співробітників карного розшуку, за даними прокуратури сталі події 18 січня, коли в районну лікарню з розривом селезінки надійшов 28-річний житель Вольнянського району, який повідомив медперсоналу про те, що був побитий співробітниками міліції.

«Прокурор району направив у лікарню слідчого і процесуального прокурора. Подія була внесена до ЄРДР і вже 24 січня суд заарештував 3 співробітників сектора карного розшуку, підозрюваних у здійсненні злочинів. В ході допитів потерпілих і свідків було встановлено, що від рук цих міліціонерів постраждав не тільки госпіталізований чоловік, а й його родич», - розповіли в прокуратурі.