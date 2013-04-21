Правозахисники констатують погіршення ситуації в Україні з мирними зібраннями

Про це в своїй статті для ZN.UA пише член правління Гельсінської спілки з прав людини Володимир Яворський.

Правозахисник констатує різке збільшення кількості судових заборон на проведення мирних акцій. Причому все частіше такі заборони поширюються не на одну подію, а на тривалий час, територію й необмежене коло організаторів зібрань. Зокрема, в 2011 році таких заборон винесено було щонайменше 203, а в 2012-му - вже 313.

За його словами, значно зросла кількість випадків притягнення організаторів мирних зборів до адміністративної відповідальності, приміром, минулого року їх було більше ста.

”Правоохоронні органи часто незаконно забороняють проведення заходів, безпідставно затримують їх організаторів і учасників, обмежують маршрути зібрань, закривають доступ до місць проведення зібрань або не забезпечують захист мітингувальників від нападів”, - підкреслив В.Яворський.

Причини цих явищ, на його думку, криються не лише у сфері політики, але й у сфері права, оскільки відсутнє чітке правове регулювання проведення мирних зібрань.