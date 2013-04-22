На Черкащині п’яний міліціонер на Mitsubishi насмерть збив пішохода

У Черкаській області в місті Сміла 21 квітня слідчим Смілянської міжрайонної прокуратури затримано та вручено письмову підозру працівнику Смілянського міськвідділу УМВС України в Черкаській області, який напередодні, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, на власному автомобілі збив пішохода.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Черкаської області, працівник Смілянського міськвідділу міліції підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). Підозрюваний свою вину визнав повністю. На даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Зокрема, 20 квітня близько 20.45 у місці Сміла водій Mitsubishi Lancer скоїв наїзд на пішохода, який у невстановленому місці переходив дорогу. Внаслідок ДТП 29-річний чоловік від отриманих травм помер. У ході перевірки виявилося, що за кермом перебував старший прапорщик міліції, помічник чергової частини Смілянського МВ УМВС у Черкаській області. У водія було взято кров для перевірки та зафіксовано наявність алкоголю.