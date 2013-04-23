Пшонка обіцяє не церемонитися з незаконними забудовами вздовж моря

Генеральний прокурор Віктор Пшонка обіцяє найближчим часом організувати перевірку законності забудови побережжя Азовського і Чорного морів у всіх регіонах України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Пшонка заявив на брифінгу в Одесі.

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«Виїжджаючи сюди, попросив, щоб мені дали огляд всіх звернень, всіх конфліктних ситуацій, які є в Одесі. І гідропарк, і пляжі – всі ділянки виділені з порушенням чинного законодавства», - сказав В.Пшонка.

Водночас він наголосив, що забудова побережжя – хронічно болюче питання не тільки для Одеської області, а й для всього побережжя Азовського і Чорного морів, скрізь, де є різні населені пункти, включаючи великі міста і маленькі села.

«Йде низка розслідувань. Вносяться заяви до Єдиного реєстру. Вступає в нову стадію – звертаються до суду, суди затягуються... Моя думка однозначна – найближчим часом має бути наведено лад. Суворо мають бути попереджені органи влади в частині цих незаконних дій. Я, коли почитав про Одесу, сам для себе поставив завдання, і воно буде реалізоване – дати відповідне завдання прокурорам міст, районів, там де є побережжя Азовського і Чорного морів, визначається термін десь до червня», - заявив В.Пшонка.

Зокрема, він сказав, що доручить прокурорам провести перевірки і ретельно проаналізувати ситуацію: скільки часу розслідуються кримінальні справи, скільки незаконних актів, як довго справи слухаються в судових засіданнях, хто здійснив незаконні забудови і чому вони продовжуються.

Також прокурорам належить з'ясувати, чому побережжя захищається бетонними або металевими огорожами, що особливо актуально напередодні курортного сезону.

В.Пшонка також сказав, що сподівається цією перевіркою добитися позитивних результатів, але відзначив, що не все залежить від наглядового органу.

«Повірте, не все залежить від слідства, прокуратури. Мене насторожила тяганина в суді. Але питання спробуємо зрушити. Ніяких огорож, ніяких незаконних споруд не повинно бути. Вже якось дуже обережно підходять до питання про знесення незаконної забудови. Ставилися незаконні об'єкти набагато швидше, ніж зносяться», - сказав В.Пшонка.

Він також сказав, що необхідна профілактика для недопущення незаконного будівництва, а те, що в судах справи про незаконну забудову побережжя розглядаються роками, призводить до повтору таких порушень.