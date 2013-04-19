Азаров обіцяє розібратися із забудовою пляжів в Одесі

Прем'єр-міністр України Микола Азаров, спілкуючись у соціальній мережі Фейсбук, пообіцяв направити найближчим часом комплексну комісію до Одеси для реагування на скарги громадян.

Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, у даному випадку користувачі звернулися до М.Азарова з проханням зупинити беззаконня в Одесі щодо забудов на громадських пляжах.

«На жаль, у моїй пошті багато скарг з Одеси. Мабуть, настала пора направити до Одеси комплексну комісію і розібратися з тим, що там відбувається. Ми це зробимо найближчим часом», - сказав прем'єр-міністр.

При цьому він звернувся з проханням до всіх небайдужих надсилати конкретну інформацію, щоб вона могла лягти в основу плану роботи цієї комісії.