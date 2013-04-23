Гриневич: Понад 30 тисяч викладачів можуть втратити роботу

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час круглого столу “План дій щодо вищої освіти: прогнози і ризики”, на якому обговорювався Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки в контексті реформування системи вищої освіти, сказала голова комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Лілія Гриневич.

Вона відзначила, що оприлюднений Національний план дій на 2013 рік формує освітню політику, але при цьому пропонує “надзвичайно контраверсійні, а інколи шкідливі пропозиції”.

За словами Л.Гриневич, ті положення, які на сьогодні є у Національному плані дій, роблять його “планом зменшення державних гарантій для українських громадян у сфері освіти”.

“Стрижневою ідеєю є оптимізація і економія на освіті”, - сказала вона і додала, що у Нацплані є “абсолютно неприпустимі речі”.

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Як наголосила Л.Гриневич, комітет виступає проти пункту плану “приведення у відповідність до європейських стандартів норм навчального навантаження викладачів вищих навчальних закладів, збільшення показника кількості студентів на одного викладача до 18”.

“Цей пункт викликав найбільше обурення в освітянській спільноті і серед експертів”, - сказала вона і додала, що 18 студентів на одного викладача це не європейський стандарт. Л.Гриневич відзначила, що комітет звертався до Міністерства освіти, аби отримати роз’яснення, як саме вони збираються досягати цього показника, але чіткої відповіді не отримав.

Голова комітету зауважила, що у 2013 році у вищих навчальних закладах України державної форми власності працюють на повну ставку 84 тисячі науково-педагогічних працівників. Тому, якщо збільшити показник кількості студентів на одного викладача до 18 і розрахувати кількість ставок, то орієнтовний обсяг скорочення може сягнути 37%, тобто 32 тисячі освітян.

Водночас, як відзначила Л.Гриневич, вона підтримує, зокрема, пункт плану щодо супроводження у ВР проекту закону України про вищу освіту у новій редакції, що сприятиме інтеграції України до європейського простору вищої освіти.

“Мета благородна цього пункту і ми її підтримуємо”, - сказала вона і зауважила, що на розгляді ВР є три законопроекти щодо вищої освіти і найбільше євроінтеграційних механізмів мають два альтернативні законопроекти №№ 1187-1 та 1187-2.

Водночас, за словами Л.Гриневич, влада “проштовхує і підтримує” інший законопроект №1187.

Крім того, відзначила вона, комітет підтримує пункт плану щодо спрощення форми та кількості документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації, а також пункт щодо внесення на розгляд ВР проекту закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури розпорядження вищими навчальними закладами коштами за принципом фінансової самостійності.

“Всім добре відома проблема, коли університети не мають змоги розпоряджатися коштами, які вони отримують, зокрема в європейських міжнародних проектах. І ці кошти опиняються на єдиному рахунку в державному казначействі і гальмують реалізацію цих проектів”, - сказала Л.Гриневич.