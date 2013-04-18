У Табачника запевняють, що школи закривають не вони, а місцева влада

Про це йдеться в повідомленні Відділу взаємодії з засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю відомства.

На тему: Голова комітету ВР: В Україні «для економії» хочуть закрити 143 школи

В міністерстві нагадують, що відповідно до законодавства не можуть приймати рішення про закриття шкіл. Так, відповідно до статті 11 Закону України «Про загальну середню освіту», рішення про відкриття, реорганізацію чи ліквідацію закладу приймають органи місцевого самоврядування. Реорганізація та ліквідація загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості, заснованих на комунальній формі власності, допускається лише за згодою територіальних громад.

Водночас вони погоджуються з тим, що мережа загальноосвітніх навчальних закладів зменшується. Скорочення кількості шкіл викликане тим, що за 20 років кількість учнів внаслідок зниження народжуваності зменшилася майже на 40%, або на 2,9 млн дітей.

За даними Державної служби статистики України, загальна кількість населення продовжує зменшуватися. Водночас, посилюється внутрішня міграція.

«Звичайно, будь-якій місцевій владі доводиться думати і про фінансування, але без згоди громади закрити школу неможливо. Варто зазначити, що ініціатором ліквідації навчального закладу часто виступає саме громада. Це буває зумовлено тим, що, наприклад, поряд збудовано нову школу із сучасним обладнанням, забезпечену кадрами, організовано підвезення учнів не тільки до загальноосвітнього навчального закладу, а й до позашкільних та культурних установ тощо», - пишуть у міністерстві.

Тримати учнів у малочисельній школі, фінансування якої лягає тягарем на сільську громаду, де немає класів та можливостей навчати за сучасними технологіями, – оце і є економією на майбутньому дітей.

У 2012 році місцевими органами виконавчої влади та громадами прийнято рішення щодо ліквідації у зв’язку з відсутністю контингенту лише 78 загальноосвітніх навчальних закладів.

МОН наголошує, що в Україні не тільки закриваються, а й відкриваються школи. Так, протягом 2010 – 2011 рр. введено в експлуатацію 43 нових загальноосвітніх навчальних заклади, а до початку 2012/2013 навчального року відкрито близько 40 нових та капітально відремонтованих закладів.