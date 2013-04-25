Міліція взялася за тіньовий ринок алкоголю і тютюну

Всього ж з початку року співробітники Департаменту боротьби з економічною злочинністю МВС вилучили майже 470 тисяч пачок сигарет без акцизних марок. Враховуючи, що акцизний податок складає близько 45% від вартості пачки, тільки за приблизними підрахунками бюджет країни не дорахувався близько 2 000 000 гривень, повідомляє «Комсомольська правда в Україні».

– Робота в цьому напрямку триває, – говорить глава МВС Віталій Захарченко. – Бюджет не повинен страждати від нечистих на руку ділків. Це величезні гроші, які не отримала держава, і, відповідно, деякі бюджетні програми не були профінансовані належним чином.

У сфері пильної уваги МВС залишається і нелегальний алкоголь. Цього року вже припинено діяльність 10 підпільних цехів, у яких розливався сурогат. Приміром, тільки з одного будинку у Львівській області було вилучено півтори тонни спиртової суміші і близько тисячі закупорених пляшок, які продавали за ціною 15 гривень. Всього ж з початку 2013 року співробітники міліції вилучили 145 тонн спирту, більше 300 тисяч пляшок фальсифікованого алкоголю і 120 тисяч підроблених акцизних марок.