На Донеччині батько продав свою 3-річну дитину

Як повідомили агентству УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, було встановлено, що 29-річний житель Добропілля намагався продати власного сина 2010 року народження за 20 тис. грн. Після півтора місяця пошуку покупця чоловік домовився про продаж дитини з мешканкою Донецької області.

За даним фактом стосовно батька 23 квітня розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.15, ч.3 ст.149 КК України (замах на торгівлю людьми). Прокуратура області здійснює процесуальне керівництво ходом досудового розслідування.

У прокуратурі підкреслили, що розкриття злочинного плану сталося завдяки успішно застосованим негласним слідчим діям. З метою доведення провини злочинця, операція з продажу 3-річної дитини відбувалася під контролем правоохоронних органів.

Підозру у скоєнні злочину, пов'язаного зі спробою продажу дитини, вже пред'явлено жителю Добропілля.

Найближчим часом кримінальне провадження з обвинувальним висновком буде направлено до суду.

На даний час дитина перебуває у центрі соціальної допомоги.