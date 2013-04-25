Присяжнюк відвідав у Харкові передвеликодній ярмарок

Харківська область вже традиційно є однією з лідерів за кількістю проведених продовольчих ярмарків. Зараз там проходять передвеликодні ярмарки, де мешканці області можуть придбати якісні вітчизняні продукти за доступною ціною безпосередньо у виробників.

Сьогодні одну з таких ярмарків, що проходить у Харкові, відвідав міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк в рамках свого офіційного візиту в область.

«З початку року на Харківщині відбулися 950 продовольчих ярмарків. І за цей період харків'яни придбали на них продукції майже на 7 мільйонів гривень. Ось приклад − на площі Свободи проходить ярмарок «На Великдень», − зазначив Микола Присяжнюк.

Глава відомства ознайомився з асортиментом продукції та цінами на неї, а також поспілкувався з продавцями.

«Я задоволений тим, що ціна на харчову продукцію, представлену на ярмарку, дійсно доступна. Це обумовлено тим, що на таких заходах реалізують свою продукцію виключно виробники, а, отже, відсутні посередники, які необгрунтовано завищують ціну. Також у таких заходах можуть без будь-яких обмежень брати участь селяни, фермери та члени сільгоспкооперативів», − підкреслив міністр.

Микола Присяжнюк також зазначив, що подібні заходи зараз проводяться по всій Україні і з початку року їх відбулося більше 18 тисяч.