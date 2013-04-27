Небезпечну банду ліквідовано в Запоріжжі

Як повідомили УНІАН у керівництві ГУ МВС України у Запорізькій області, місцезнаходження членів групи оперативники встановили минулого тижня, після того, як у Жовтневому районі Запоріжжя четверо чоловіків у масках, озброєні пістолетом і гранатою, напали на місцевого жителя, побили його і заволоділи його автомобілем.

«За даним фактом було відкрито кримінальне провадження, розпочато досудове розслідування, в ході якого було встановлено, що подібний розбійний напад півтора місяці тому був здійснений у м. Бердянськ: також четверо в масках з пістолетом і гранатою увірвалися до приватного будинку місцевого жителя і тортурами змушували його віддати гроші», - розповіли в ГУ МВС України у Запорізькій області.

В результаті оперативних дій і аналізу одержаної інформації були встановлені особи і місцезнаходження членів злочинної групи, після чого в ході спецоперації зловмисники були затримані, граната і 2 пістолети, з якими здійснювалися розбійні напади, вилучені.

На сьогодні дії членів злочинної групи кваліфіковані як скоєння злочинів, передбачених ч. 3 ст. 187 і ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України – «Розбійний напад, з проникненням до житла і застосуванням насильства, небезпечного для життя і здоров'я потерпілого» і «Заволодіння транспортним засобом із застосуванням насильства, небезпечного для життя і здоров'я потерпілого».

Члени злочинної групи перевіряються на причетність до здійснення низки інших злочинів.