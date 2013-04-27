Фірташ хоче підвищити планку якості для українських виробників

Україна має підвищити вимоги до якості продукції і для тієї, що імпортується, і для тієї, що виробляється в країні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації роботодавців України, про це заявив голова Федерації роботодавців Дмитро Фірташ у Кіровограді під час зустрічі з керівниками і власниками більш як 100 підприємств регіону, а також керівництвом Кіровоградської області.

«Україна має посилити контроль за якістю продукції, в першу чергу, продовольства. Ми маємо розуміти, які продукти надходять в продаж, як вони впливають на здоров`я людей. Це стосується й імпорту, і продукції, що виробляється в Україні», – сказав Д.Фірташ.

Голова ФРУ відзначив, що система контролю за якістю продукції, що ввозиться, фактично не діє. Україна визнає сертифікати якості, які видаються в інших країнах, і не проводить перевірку товарів, що завозяться.

Для розробки вимог до якості продукції при Федерації роботодавців України створено Комітет технічного регулювання, до складу якого входять представники галузевих організацій роботодавців і представники уряду.

«Завдання комітету – створити систему технічного регулювання якості та безпеки продукції, що ввозиться і продається в Україні. Ця система дозволить не тільки захиститися від неякісного імпорту, а й підняти планку за якістю для внутрішніх виробників», – пояснив Д.Фірташ.

За його словами, якщо українські виробники підвищать якість вироблюваної продукції, то стануть більш конкурентоспроможними і зможуть посилити позиції на внутрішньому і зовнішньому ринках.

«Щоб посилитися на зовнішніх ринках, українські виробники повинні підвищити якість», – наголосив Д.Фірташ.