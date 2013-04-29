У Миколаєві водій збив двох дітей на перехресті

Як повідомили УНІАН в управлінні Державтоінспекції в Миколаївській області, сьогодні, 29 квітня, близько 8.30 на нерегульованому пішохідному переході водій автомобіля ЗАЗ TF 699P, рухаючись по вул. Великій Морській, у напрямі вул. Садової, на перетині з вул. Карла Лібкнехта допустив наїзд на двох дітей-пішоходів: 11-річного хлопчика і 12-річну дівчинку.

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Як повідомив кореспондентові УНІАН начальник прес-служби обласного управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації Юрій Багрянцев, обидві дитина госпіталізовані в травматологічне відділення Миколаївської обласної дитячої лікарні у тяжкому стані, з черепномозковими травмами.

Представник прес-служби управління ДАІ області повідомив кореспондентові УНІАН, що водій автомобіля ЗАЗ був тверезим, швидкість, з якою рухався автомобіль, встановлюватиме слідство.

Причин ДТП до закінчення розслідування в ДАІ не повідомляють.