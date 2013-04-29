У Нікополі п’яний водій збив трьох дітей на переході

15:31, 29 квітня 2013
Суспільство
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П’яний водій автомобіля ВАЗ-2105 збив трьох хлопчиків віком 11-12 років, які перетинали дорогу на пішохідному переході.

Увага ДТП

У Нікополі Дніпропетровської області на перехресті вул. Першотравневої та просп. Трубників п’яний водій автомобіля ВАЗ-2105 збив трьох хлопчиків віком 11-12 років, які перетинали дорогу на пішохідному переході.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області, усі діти отримали закриті черепно-мозкові травми. Також у одного з хлопчиків зламане стегно та гомілка, у іншого – плече. Наразі усі потерпілі перебувають у медичних закладах.

„Встановлено, що водій знаходився у стані алкогольного сп’яніння, з його автомобіля правоохоронцями було вилучено пляшку з-під коньяку”, - зазначається у повідомленні прокуратури.

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Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом.

Наразі суд визначає міру запобіжного заходу для порушника.

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