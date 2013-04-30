Мазут вилився в Дунай з тимчасового нафтопроводу
23:50, 30 квітня 2013Суспільство
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У Ренійському морському торговому порту в Одеській області 29 квітня через розрив тимчасового нафтопроводу в річку Дунай вилився мазут.
Про це УНІАН повідомили у відділі по роботі зі ЗМІ та громадськістю головного управління ДСНС України в Одеській області.
За даними відділу, о 15.30 на 12 причалі порту в ході бункерування мазуту з баржі на танкер стався розрив тимчасового нафтопроводу.
Внаслідок розливу на воді виникла нафтова пляма розмірами 130-150 кв. м.
Як стверджують у відділі, нафтову пляму ліквідовано працівниками порту буксирами «Романов» і «Нефтесборщики 5». Загиблих і постраждалих немає.
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