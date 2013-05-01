Під Києвом відбудеться чемпіонат із швидкої допомоги

Участь у Чемпіонаті уже підтвердили 35 бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги з України, Республіки Польща, Литви, Естонії, Молдови, Словенії. До складу кожної команди увійдуть лікар, два фельдшери (або медичні сестри) та водій.

У програмі Чемпіонату запланована також Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Екстрена медична допомога» та науковий симпозіум з міжнародною участю «Стандартизація екстреної медичної допомоги постраждалим внаслідок транспортних пригод».

Передбачений також майстер-клас для учасників змагань на тему «Організація і надання екстреної медичної допомоги при масових ураженнях», який проведе завідувач кафедри «Медицини катастроф і військової медицини» Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського і голова суддівського журі Арсен Гудима.

Організатори чемпіонату: Міністерство охорони здоров’я України, Київська міська державна адміністрація, ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», Київський міський центр екстреної медичної допомоги служби медицини катастроф, Київська міська станція швидкої медичної допомоги та ВГО «Всеукраїнська рада реанімації (ресусцитації) та екстреної медичної допомоги».