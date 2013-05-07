У середу в Україні очікується 30-градусна спека

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі становитиме 7-12°, на узбережжі морів - до 16°, у східних та Сумській областях - 5-10° тепла, вдень - 22-27°; на Закарпатті вночі - 13-18°, вдень - 24-29°.

По Київській області малохмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 7-12°, вдень - 22-27°.

По м. Києву без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі - близько 10°, вдень - 23-25°. 7 травня температура води становила в Чорному та Азовському морях - 15-20°; в Дніпрі біля Києва - 17°.