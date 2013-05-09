У Севастополі в живих залишилося 160 захисників міста в роки війни - мер

У Севастополі в живих залишилося тільки 160 захисників міста в роки Великої Вітчизняної війни.

Про це сьогодні повідомив журналістам голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир Яцуба, передає кореспондент УНІАН.

«У нас захисників Севастополя залишилося 160 осіб. Саме захисників міста. Вони одержують окрему щомісячну довічну стипендію – 420 грн. А всього тих, хто воювали, – близько 2 тисяч, а прирівняних (до учасників війни – УНІАН) – 120 тисяч», - сказав він.

Відповідаючи на запитання про нововведення в нинішньому святкуванні в місті Дня Перемоги, Яцуба зазначив: «Враховуючи поважний вік ветеранів війни, оргкомітетом була змінена практично вся схема проходження ветеранів: частина з них їхали на автомобілях, частина, хто могли, йшли. Тому що, обговорюючи це питання, вони (ветерани) сказали «ні, ми йдемо». А частина ветеранів сиділи в президії, або так званому подіумі. Сиділи, тому що їм вже дуже складно, важко фізично».