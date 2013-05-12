Сьогодні офіційно стартує Євробачення-2013
Сьогодні відбудеться офіційне відкриття 58-го міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2013»
Як повідомляє офіційний сайт конкурсу, церемонія пройде у шведському місті Мальме.
Відповідно до сформованої традиції, представники всіх країн-учасниць конкурсу пройдуть по червоній килимовій доріжці перед численними фанатами і пресою. Після цього учасники шоу будуть запрошенні на вечірку-відкриття.
Півфінали та фінал пісенного конкурсу пройдуть 14, 16 травня. А 18 травня відбудеться фінал конкурсу.
Цього року за перше місце фестивалю поборються виконавці з 39 європейських держав.
Як повідомляв УНІАН, Україну представлятиме співачка Злата Огневич, яка виступатиме під номером 7 у першому півфіналі, який відбудеться 14 травня .
Конкурс «Євробачення 2013» одночасно транслюватиметься на «Інтері» та на Першому національному.