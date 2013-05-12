У Севастополі відзначають 230-річчя Чорноморського флоту Росії

Потім, як передає кореспондент УНІАН, з 9.10 до 10.00 в Севастопольській бухті пройшов парад кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації та Військово-морських сил України, під час якого відбувся обхід кораблів командувачами флотів віце-адміралами Олександром Федотенковим і Юрієм Ільїним. У параді кораблів брало участь 12 бойових кораблів і підводних човнів, зокрема фрегат «Гетьман Сагайдачний» і підводний човен «Запоріжжя» ВМС України.

О 10.00 у Севастопольській бухті почалася театралізована вистава під назвою «230 років на славу і на користь Росії». Вона включає, зокрема, театралізовану постановку «Діалог О.В. Суворова і Ф.Ф.Ушакова», проходження яхт під вітрилами, що зображають вхід ескадри Ф.О.Клокачова в Ахтиарську бухту, а також прибуття імператриці Катерини II та Г.Потьомкіна у супроводі свити, почергове проходження катерів, на борту яких будуть відтворені найяскравіші епізоди історії Чорноморського флоту (подвиг брига «Меркурій», реконструкція бою на Малаховому кургані періоду Кримської війни, реконструкція бою за Севастополь 1941-1942 р.р.)

Крім того, заплановано театралізовану постановку, що символізує наступність поколінь на флоті, показовий рукопашний бій морських піхотинців, показовий виступ роти почесної варти із зброєю, проходження урочистим маршем під Андріївським прапором, фонтани на воді.

У другій половині дня жителі та гості Севастополя на Мінній стінці зможуть відвідати кораблі Чорноморського флоту, оглянути виставку військової техніки і озброєння.

За даними прес-служби ЧФ РФ, всього в параді кораблів, демонстрації бойової техніки і театралізованій виставі візьмуть участь близько 4 тис. військовослужбовців двох флотів, більш як 20 бойових кораблів і суден забезпечення Чорноморського флоту Росії та ВМС України.

Сьогодні ж відбудеться прийом Військовою радою Чорноморського флоту на честь 230-річчя Чорноморського флоту Росії, День відкритих дверей у музеї, святковий концерт творчих колективів флоту, Севастополя і зірок російської естради на площі П.С. Нахімова. З 21.00 до 21.30 буде проведено святковий салют і феєрверк над Севастопольською бухтою.

У заходах беруть участь голова Верховної Ради України Володимир Рибак і голова Ради Федерації Федеральних Зборів РФ Валентина Матвієнко.

13 травня відбудеться покладання вінків і квітів до пам'ятника засновниці Чорноморського флоту і міста Севастополя імператриці Катерині II та молебень на честь 230-річчя Чорноморського флоту у Володимирському соборі.