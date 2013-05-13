У Запорізькій області мер очолив банду рекетирів

У Запорізькій області завершено досудове розслідування діяльності членів організованої злочинної групи, які в одному з міст організували систему поборів з підприємців, що займалися пасажирськими перевезеннями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, до групи входили міський голова, два його заступники, начальник одного із секторів виконавчого комітету міської ради, а також директор комунального підприємства.

Зловмисники створили такі умови, за яких керівники підприємств, що здійснюють перевезення автобусними маршрутами, повинні були сплачувати обов’язкові «грошові внески». Щомісячна плата з одного автобуса становила від 340 до 800 грн. Ціна при цьому залежала від прибутку, який приносив маршрут.

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Упродовж 2011-2012 років така схема дозволила чиновникам збагатитися на суму більш як 1,5 млн грн.

Спільники постійно змінювали способи одержання хабарів – це могло бути як перерахування грошових коштів під виглядом благодійних внесків на розвиток міста або сплата за роботи, які фактично не здійснювалися.

Учасникам ОЗГ інкримінують скоєння 13 кримінальних правопорушень, серед яких - одержання хабарів, перевищення влади або службових повноважень, службове підроблення та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом.

Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна.