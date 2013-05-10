ЗМІ оприлюднили рейтинг найбільших хабарів в Україні за 2012 рік

Найбільша сума хабара, яку задокументували правоохоронці минулого року в Україні, склала 11 млн. доларів. Таку інформацію Тиждень.ua надала у відповідь на інформаційний запит Генеральна прокуратура.

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Найбільший хабар минулого року був задокументований у Києві. Один із директорів Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України та його підлеглий упродовж листопада 2011 року-березня 2012 року вимагали від представника приватного товариства $11 млн. Саме за таку ціну вони пропонували активно сприяти «у проходженні процедури підготовки та безпосереднього підписання договору оренди державного майна – цілісного майнового комплексу площею 2 тис. 290 квадратних метрів, що розташований у м. Києві». До речі, директор та його підлеглий вже отримали частину обумовленого хабара у розмірі 800 тис. грн та $250 тис., проте цим не задовольнилися.

На другому місці – голова однієї з районних державних адміністрацій Херсонської області та працівник СБУ. Вони одержали хабара у розмірі майже 7 млн. грн. за надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки для ведення фермерського господарства та за прийняття рішення про передачу земельної ділянки площею 24 га у власність.

Третє місце у рейтингу посів начальник Головного управління агропромислового розвитку Донецької обласної державної адміністрації, який одержав хабар у розмірі 1 млн 465 тис. грн.

На четвертому місці – голова однієї з районних державних адміністрацій Тернопільської області, який вимагав хабар у розмірі 80 тис. євро в обмін «на підписання розпорядження про надання дозволу на розробку проекту відведення землі».

П’яте місце дісталося голові апеляційного суду однієї з областей України, який одержав хабар у розмірі $100 тис. за здійснення незаконного впливу на розгляд суддями апеляційного суду Херсонської області апеляційної скарги. Стільки ж вимагав голова однієї з селищних рад Золочівського району Харківської області за сприяння в отриманні у власність 2 земельних ділянок.

Незаконно орендувати судна у Криму за $70 тис., які належать ДП «Чоразморшлях», хотів дозволити начальник одного з державних підприємств «Чорноморсько-Азовське виробничо-експлуатаційного управління водних шляхів». Проте укладання договору оренди цих суден не відбулося, оскільки чиновник попався на хабарі.

Хабар у розмірі $56 тис. «за прийняття сесією ради питання про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення ділянки та у подальшому – про передачу у приватну власність земельної ділянки площею 0,51 га» вимагали відразу декілька чиновників на Львівщині. Секретар постійної земельної комісії з питань землекористування та управління земельними ресурсами однієї з сільських рад Пустомитівського району Львівщині області, депутати цієї ради та голови цієї ж рад одержали хабар в розмірі $40 тис, але вимагали отримати решту обумовленої суми.

На восьмому місці опинилися сільський голова Новомосковського району Дніпропетровської області й начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій однієї з райдержадміністрацій цього регіону. На момент виявлення злочину сільський голова вже отримав $5 тис. «за надання згоди та підписання договору про надання послуг з очистки водоймища на території Новомосковського району». Чиновник з райдержадміністрацій також одержав хабар в розмірі $50 тис «за підписання договору про надання послуг з очистки водоймища».

Дев’яте місце розділили відразу двоє хабарників із різних областей України, які вимагали по $50 тис. У Волинській області голова однієї з районних державних адміністрацій хотів отримати таку плату за сприяння у відведенні земельної ділянки площею 2 га. У Київській області попалися судді та помічник адвоката одного з районних судів, які вимагали таку суму за винесення позитивного рішення у цивільній справі.

Десятку хабарників закривають слідчий одного з управлінь ГУ МВС України в Київській області, заступник начальника одного з міжрайонних відділів УБОЗ ГУ МВС України в Київській області і старший слідчий прокуратур Ірпеня, які одержали хабар у сумі $40 тис. «за непритягнення особи до кримінальної відповідальності».

Найбільше хабарників виявляють у системі освіти, земельних відносинах та охороні здоров’я.

Раніше Transparency International повідомляло, лише до 16% кримінальних справ, порушених за фактом отримання хабара, закінчуються судовими вироками.

У лютому міністр юстиції Олександр Лавринович пропонував засекретити списки корупціонерів, бо "людям зі своїм гріхом" важко жити.