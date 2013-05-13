Третину урожаю ярових в Україні може знищити спека

Висока температура повітря і тривала відсутність опадів на території України можуть спричинити падіння врожайності ярових зернових культур на 30%.

Про це УНІАН сказала начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна Адаменко.

«Умови для формування повноцінного урожаю на даний момент несприятливі. Якщо до 20 травня пройдуть нормальні дощі, то ситуація стабілізується. А якщо не буде, то втрати врожайності ярових зернових можуть становити 30%», - сказала Адаменко.

Експерт також відзначила, що, навіть якщо випаде достатня кількість опадів, то розраховувати на хороший урожай ярових зернових українським аграріям не доведеться. Особливо складна ситуація склалася у східних областях України, де через тривалу засуху довелося зупинити сівбу ярових культур, оскільки верхній шар ґрунту дуже сухий для проведення посівної.

При цьому, за словами директора Укргідрометцентру Миколи Кульбіди, посушливі явища поки не заподіяли шкоди озимим культурам.

«Стан озимих культур завдяки запасам вологи, яка набралася за зиму, не викликає тривоги», - сказав він журналістам на брифінгу у понеділок.

Як повідомляв УНІАН, до 7 травня сівбу ярових зернових і зернобобових було проведено на території 6,8 млн га, що становить 84% прогнозу. Щодо озимих, то до вказаної дати у хорошому і задовільному стані перебуває 93,6% площ.

Усього під урожай 2013 року планується засіяти 27,6 млн га, з яких 16,2 млн га буде відведено під зернові культури.

Прогноз пересівання озимих становить 300-500 тис. га проти 2 млн га у 2012 році.