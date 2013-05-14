У зонах спостереження АЕС планується збудувати 528 об'єктів
Програмою активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки передбачено будівництво, реконструкція і капітальний ремонт 528 об'єктів соціально-культурного призначення і споруд цивільної оборони у 30-кілометровій зоні розташування 4 діючих атомних електростанцій.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ, про це поінформував міністр Геннадій Темник.
Також програмою передбачається забезпечення населення засобами індивідуального захисту органів дихання.
За словами міністра, бюджет заходів становить 357 млн грн, з яких 178,5 млн грн – кошти держбюджету, ще 178,5 млн грн передбачено програмою на 2014 рік.
Довідка УНІАН. У 2012 році у 30-кілометровій зоні розташування 4 діючих атомних електростанцій було проведено будівництво, реконструкцію і капітальний ремонт на 515 об'єктах (соціальна сфера - 240, житлові - 98, комунальна інфраструктура - 57, автомобільні дороги - 102, інші об'єкти інфраструктури, упорядкування, берегоукріплення тощо - 10).