НАБУ: Закредитованість працюючого населення України наближається до 40%

Про це УНІАН повідомила прес-служба асоціації.

Згідно з повідомленням, середнє значення закредитованості по країні, при розрахунку щодо загальної кількості жителів, становить 17%, і лідерами за обсягом кредитів фізичних осіб з розрахунку на 1 жителя є столичний і промислові регіони.

За даними Національного банку України, на початок квітня 2013 року обсяг кредитів на 1 жителя в столичному регіоні перевищує 16 тис. грн, в Одеській області становить приблизно 6 тис. грн, у Дніпропетровській і Харківській областях - 4,4 тис. грн і 3,6 тис. грн відповідно. У Києві і області показник закредитованості становить близько 40%, в Одесі - 28%. Найнижчий рівень - у Чернігівській, Сумській і Луганській областях (по 8%), а також у Черкаській, Тернопільській, Рівненській, Полтавській, Кіровоградській і Вінницькій областях (по 9%).

За даними НАБУ, аналогічний розподіл по регіонах і на депозитному ринку. На 1 квітня 2013 року в столичному регіоні обсяг депозитів фізичних осіб з розрахунку на 1 жителя в 3,4 разу перевищує середній показник по країні (8,6 тис. грн). У Одеській, Харківській, Львівській, Запорізькій, Дніпропетровській областях і в Криму цей показник близький до загальнодержавного рівня, а в західних регіонах і Житомирській і Кіровоградській областях він не перевищує 4 тис. грн.

Також повідомляється, що згідно з даними Державної служби статистики, у 2012 році середній обсяг наявного річного доходу на 1 громадянина по країні становив 23,9 тис. грн. У Києві цей показник перевищує середньодержавний більш як удвічі, у Донецькій області - на 15%, у Дніпропетровській - на 14%, у Київській і Запорізькій областях - на 9% і 8% відповідно. Низький рівень доходу на душу населення був у Закарпатській, Тернопільській і Чернівецькій областях, що пов'язане з особливостями господарських відносин у даних регіонах. У 2012 році реальний наявний дохід з розрахунку на одну людину в середньому по країні виріс на 9,7%.

На думку НАБУ, зростання доходів громадян у більшості областей України на тлі помірного рівня закредитованості жителів окремих регіонів створює передумови для розвитку роздрібного банківського бізнесу за межами столиці.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками експертів НАБУ, у 2013 році очікується активізація кредитування і обсяг корпоративного кредитування зросте на 14,9%, роздрібного – на 12,2%. У 2013 році держава підтримуватиме інвестиційні програми, а також запроваджуватиме нові інструменти рефінансування банків для активізації кредитування і зниження ставок. Ключовими галузями для банківського кредитування залишаються агропромисловий комплекс, хімічна промисловість (добрива) і підприємства видобувної промисловості. Очікується певне пожвавлення житлово-будівельної галузі.

Активи банків у 2012 році збільшилися на 6,4% – до 1,127 трлн грн. Загальні активи банків у 2012 році зросли на 4,5% – до 1,268 трлн грн, при цьому у структурі загальних активів кредитні операції становлять 63,7%.